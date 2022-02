என்னது... அரபிக்குத்து பாட்டு பீஸ்ட் படத்தில் கிடையாதா...அதிர்ச்சியில் விஜய் ரசிகர்கள்

சென்னை : ப்ரோமோவில் சொன்னபடி பான் வேர்ல்ட் பாட்டாக அரபிக்குத்து பாடலை போட்டார் அனிருத். ஆனால் அனைவரையும் கவர்ந்த இந்த பாட்டு பீஸ்ட் படத்திலேயே கிடையாதாம். இந்த தகவல் விஜய் ரசிகர்களை அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள படம் பீஸ்ட். பூஜா ஹெக்டே, செல்வராகவன், யோகிபாபு உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ளது. அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்தை ஏப்ரல் 14 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

According to latest sources, world famous arabic kuthu song was not featuring in beast movie. Due to tight screenplay this song was not in the middle of the movie. Vijay fans upset on this decision. After fans suggestion the team decided to add the arabic kuthu in the end of the movie.