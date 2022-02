என்னது பீஸ்ட் ரிலீஸ் தேதியும் முடிவாகிடுச்சா?...இது தானா?...மிரள வைக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : அடுத்தடுத்து பெரிய நடிகர்களின் படங்களின் ரிலீஸ் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், விஜய்யின் பீஸ்ட் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி பற்றிய தகவல்களும் சோஷியல் மீடியாவில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ளது. விஜய்யின் பிறந்தநாளன்று படத்தின் டைட்டிலுடன் ஃபஸ்ட் மற்றும் செகண்ட் லுக் போஸ்டர்கள் வெளியிட்டதோடு சரி, அதற்கு பிறகு எந்த அப்டேட்டும் வெளியிடப்படவில்லை. ஆனால் இந்த படத்தின் வேலைகள் முடிந்து ரிலீசிற்கு தயாராக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Still now sun pictures concentrate on suriya's etharkkum thunindhavan. But they didn't release a single update on vijay's beast. latest sources said, beast will planned to release on april 28th instead of april 14th. because of this vijay fans creat BeastUpdate hastag and make into trending.