செம தில்லு தான்...பொன்னியின் செல்வனுடன் மோத தயாராகும் தனுஷ் படம்

சென்னை : அனைவராலும் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படம் பொன்னியின் செல்வன். மணிரத்னம் இயக்கி உள்ள பிரம்மாண்ட படைப்பான பொன்னியின் செல்வன் படம் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டு, அதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகிறது.

சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட பொன்னியின் செல்வன் டீசர் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. டீசரில் வரும் ஒவ்வொரு காட்சியையும் பார்த்து அனைவரும் பிரம்மித்து போய் உள்ளனர்.

பிக் பாஸ் சீசன் 6 முதல் போட்டியாளர் யார் தெரியுமா.. விரைவில் அறிவிப்பு.. ரசிகர்கள் வெயிட்டிங்!

பொன்னியின் செல்வன் நாவலை படித்து விட்டு இதையெல்லாம் எப்படி படமாக்க முடியும் என கேட்டவர்கள், தற்போது அந்த காட்சிகளை திரையில் பார்க்க ஆர்வமாக இருப்பதாக கூறி வருகின்றனர். இதனால் ரசிகர்களுக்கும் ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது.

English summary

According to sources, Dhanush starred Naane Varuven also planned to release on the same day of Ponniyin Selvan release which will be on September 30th. Dhanush fans shocked on this information. If Naane Varuven will clash with Ponniyin Selvan, it will affect the movie's collection .