என்னது...நயன்தாரா படத்தில் ஹீரோவாகிறாரா கவின் ?

சென்னை : விஜய் டிவி சீரியல்கள் மூலம் நடிகரான கவின், பிக்பாஸ் சீசன் 3 ல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டார். இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான கவின், தொடர்ந்து டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமாரிடம் அசிஸ்டென்ட் டைரக்டராக சேர்ந்தார்.

மாஸ்டர், டாக்டர் படங்களைத் தொடர்ந்து தற்போது நெல்சன் திலீப்குமார் விஜய்யை வைத்து இயக்கி வரும் பீஸ்ட் படத்திலும் அசிஸ்டென்டாக பணியாற்றி வருகிறார் கவின். அதோடு வினித் வரபிரசாத் இயக்கிய லிஃப்ட் படத்திலும் ஹீரோவாக அறிமுகமாகி உள்ளார்.

English summary

latest reports says that kavin will team up with nayanthara movie. but nayanthara is not acting in this movie. instead of nayanthara and vignesh shivan produce this movie under rowdy pictures banner. vani bhojan may play in female lead.