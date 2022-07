ஏகே 61 படத்தில் கேஜிஎஃப் 2 வில்லனா?...சம்பவம்னா இப்படி இருக்கனும்

சென்னை : டைரக்டர் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்து வரும் ஏகே 61 படத்திற்கு நாளுக்கு நாள் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது. அடுத்து என்ன அப்டேட் தந்து இன்ப அதிர்ச்சி கொடுக்க போகிறார்கள் என்பதை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர்.

இந்த படததின் 60 சதவீதம் ஷுட்டிங் முடிக்கப்பட்டு விட்டது. இறுதிக்கட்ட ஷுட்டிங் விரைவில் புனேயில் துவங்கப்பட உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இதற்காக புதிய கெட்அப்பில் அஜித் தயாராகி வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

முதல் கட்ட ஷுட்டிங்கை ஐதராபாத்தில் முடித்து விட்டனர். ஐரோப்பா டூர் முடித்து அஜித் வந்து விட்டதால் விரைவில் இறுதிக் கட்ட ஷுட்டிங் துவங்கப்பட உள்ளதாக சொல்கிார்கள்.

விஜய் தேவரகொண்டாவிடம் அசிங்கமான கேள்வி கேட்ட இயக்குநர்.. இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா?கடுப்பான ரசிகர்கள்!

English summary

Now the breaking news is that Bollywood veteran Sanjay Dutt is likely join 'AK 61' for a pivotal character. it is still unknown whether he will play the antagonist or a positive character opposite Ajith.