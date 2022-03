கேஜிஎஃப் டைரக்டர் விஜய் ஃபேனா...ஆதாரங்களை தோண்டும் ரசிகர்கள்

சென்னை : பிளாக் பஸ்டர் படமான கேஜிஎஃப் படத்தை இயக்கிய டைரக்டர் பிரஷாந்த் நீல், விஜய்யின் தீவிர ரசிகராம். இதை நிரூபிக்க அவரை பற்றிய விஷயங்களை தேடி தேடி தோண்டி எடுத்து வருகிறார்கள் விஜய் ரசிகர்கள்.

விஜய் நடிக்கும் பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. அடுத்த நாளே யாஷ் நடித்துள்ள கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2 படம் ரிலீசாக உள்ளது. இதனால் எந்த படம் வெற்றி பெறும் என கடந்த சில நாட்களாக சோஷியல் மீடியாவில் பெரிய விவாதமாக போய் கொண்டிருந்தது. இது பற்றி, கேஜிஎஃப் 2 டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில் யாஷிடமே கேட்கப்பட்டது.

விஜய்யின் 'பீஸ்ட்’ படத்துடன் கேஜிஎஃப்-2 மோதலா?....யாஷ் சொன்ன அசத்தல் பதில்

English summary

Recently Beast director Nelson Dilipkumar praised KGF 2 trailer. KGF 2 director Prashanth Neel thanked Nelson and he was waiting for Beast and he was a fan of Vijay. Suddenly Vijay fans tracked Prashanth's old tweet and caughted proof for KGF director was a fan of Vijay.