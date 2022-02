என்ன சொல்றீங்க...பொன்னியின் செல்வன் ஓடிடி ரிலீசா?... தயாரிப்பாளர்கள் சொல்வதென்ன?

சென்னை : மணிரத்னம் இயக்கி உள்ள பிரம்மாண்ட வரலாற்று படமான பொன்னியின் செல்வன் படம் நேரடியாக ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக கடந்த சில நாட்களாக இணையத்தில் தகவல் பரவி வருகிறது. இதை கேட்டு ரசிகர்கள் ஷாக்காகி உள்ளனர்.

எழுத்தாளர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி எழுதிய மிகப் பெரிய வரலாற்று காவியமான பொன்னியின் செல்வன் ஐந்து பாகங்களாக வெளிவந்தது. மிகவும் புகழ்பெற்ற இந்த நாவலை சினிமாவாக இயக்க வேண்டும் என்பது பல டைரக்டர்களின் கனவு. இந்த முயற்சியில் பலரும் தோற்றுப் போன நிலையில், தனது கனவு படமாக இதை பான் இந்தியன் படமாக இயக்கி வெற்றி கண்டுள்ளார் டைரக்டர் மணிரத்னம்.

Recently some rumours spread that Ponniyin selvan to release directly on OTT. Madras talkies clarified that ponniyin selvan won't release in ott. they planned to release only in theatres and want to entertain audience only in big screens.