புஷ்பா 2 ஹீரோயின் ராஷ்மிகா இல்லையா...இப்படி ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கலியே

ஐதராபாத் : டைரக்டர் சுகுமார் இயக்கத்தில் அல்லு அர்ஜுன், ராஷ்மிகா மந்தனா, ஃபகத் ஃபாசில் உள்ளிட்டோர் நடித்த படம் புஷ்பா. கொரோனாவிற்கு பிறகு வெளியாகி, மாஸ் வெற்றியை கொடுத்த முதல் படம்.

கடந்த ஆண்டு 5 மொழிகளில் வெளியிடப்பட்ட புஷ்பா படம், உலகம் முழுவதும் 350 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்தது. இந்திய சினிமாவில் பான் இந்தியா படத்தை பிரபலப்படுத்தியதே இந்த படம் தான்.

ஆந்திர மாநிலம் ஷேசாச்சலம் வனப்பகுதியில் காலம் காலமாக நடைபெற்று வரும் செம்மர கடத்தலை மையமாகக் கொண்ட படம். எப்படியெல்லாம் செம்மர கடத்தப்படுகிறது. சாதாரண மரம் வெட்டும் தொழிலாளியாக இருந்த புஷ்பராஜு எவ்வாறு செம்மர கடத்தல் கும்பலின் தலைவன் ஆகிறான் என்பதை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்டது.

வாரிசு இல்லையா? இதுதான் தளபதி 66 படத்தின் டைட்டிலா? இதையாவது நம்பலாமா?

English summary

According to sources, Rashmika Mandanna is not a heroine in Pushpa 2. Heroine Srivalli character will be killed off in Pushpa 2 and bollywood actress will become the new love interest of the hero Pushpa. Location also planned to shoot in China, Hongkong and Japan.