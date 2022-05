விக்ரம் போஸ்டரில் கமலுடன் சூர்யா...யாரு பார்த்த வேலைப்பா இது ?

சென்னை : விக்ரம் பட போஸ்டரில் கமலுடன் சூர்யா இணைந்துள்ள புதிய போஸ்டர் ஒன்று சோஷியல் மீடியாவில் செம வைரலாகி வருகிறது. இந்த போஸ்டரை பார்த்து விட்டு சூர்யா ரசிகர்கள் லைக்குகளை குவித்து வருகிறார்கள்.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசித் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. பான் இந்தியா படமாக 5 மொழிகளில் இந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இந்நிலையில் விக்ரம் படம் பற்றிய பல தகவல்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகி ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பல மடங்கு எகிற வைத்து வருகிறது.

கஜானாலே காசில்லே.. கல்லாலையும் காசில்லே.. சர்ச்சையை கிளப்பிய கமல்ஹாசன் விக்ரம் பாடல்!

English summary

Along with Kamal, Suriya image appear in Vikram latest poster. But this is not a official poster which was released by Lokesh Kanagaraj or Raajkamal films. Fans celebrate this fan made poster. According to sources Suriya to play a gangster role in Vikram movie.