அபினய்யை விவாகரத்து செய்ய போகிறாரா மனைவி...சமந்தாவை பின்பற்றும் அபர்னா

சென்னை : பிக்பாஸ் அபினய்யின் மனைவி அபர்னா தனது கணவரை விவாகரத்து செய்ய போவதாக தகவல்கள் பரவி வருகிறது. இதற்கு காரணம் அபர்னா செய்த அந்த காரியம் தான். சமந்தா ஸ்டையிலை இவரும் பின்பற்றுகிறாரே என அனைவரும் கூறி வருகிறார்கள்.

பிக்பாஸ் சீசன் 5 ல் பாடகர், நடிகர், டிவி தொகுப்பாளர், நாட்டுப்புற கலைஞர், யூட்யூபர் என பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த 18 பேர் போட்டியாளர்களாக கலந்து கொண்டனர். இவர்களில் பலர் அதிகம் பிரபலமாகாத முகங்களாக இருந்ததால் ஆரம்பத்தில் டல்லடித்த இந்த நிகழ்ச்சி போக போக சூடுபிடிக்க துவங்கி உள்ளது.

அதிக வசூலை குவித்து வரும் ஸ்பைடர்மேன் நோ வே ஹோம்... உலகளவில் 12வது படம்!

English summary

Abinay - pavani love makes big controversy in bigg boss house.Abinay eviected few weeks back from bigg boss. After eviction he replied in cool manner on pavani issue. Meanwhile Abinay's wife aparna suddenly remove her husband's name from her name in instagram profile. After that divorce rumors are spread over social media.