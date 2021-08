செம மிரட்டலே இருக்கே...கமலின் அடுத்த படத்தில் விக்ரம், விஜய் சேதுபதியா ?

சென்னை : பல முன்னணி ஸ்டார்கள் ஒரே படத்தில் இணைந்து நடிப்பது சமீப காலமாக அதிகரித்து வருகிறது. இது சினிமா பிரியங்களை மேலும் குஷிப்படுத்துவதாக அமைவதுடன், பிரம்மாண்ட வெற்றியையும் பெற்று வருகின்றன.

சமீபத்தில் அப்படி பிளாக் பஸ்டர் ஆன படங்களில் விஜய் சேதுபதி - மாதவன் இணைந்து நடித்த விக்ரம் வேதா, ரஜினி - விஜய் சேதுபதி, நவாசுதீன் சித்திக், சசிக்குமார் இணைந்து நடித்த பேட்ட, விஜய் - விஜய் சேதுபதி இணைந்து நடித்த மாஸ்டர் ஆகியன அடங்கும்.

இதைத் தொடர்ந்து தற்போது தமிழ் சினிமாவால் லேட்டஸ்டாக உருவாகி வரும் மல்டி ஸ்டார் படம் என்றால் அது கமல் நடித்து வரும் விக்ரம் படம் தான். லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் இந்த படத்தில் கமலுக்கு 5 வில்லன்களாம். அவர்களில் விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் ஆகியோர் ஏற்கனவே ஷுட்டிங்கில் பங்கேற்று வருகின்றனர். இவரைத் தொடர்ந்து நரேனும் இணைந்துள்ளார்.



