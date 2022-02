என்னங்க சொல்றீங்க...இனி கமல் பிக்பாசை தொகுத்து வழங்க மாட்டாரா...அவருக்கு பதில் யார் ?

சென்னை : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை இனி கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்க மாட்டாராம். இந்த வாரம் அவர் தொகுத்து வழங்க போவது தான் கடைசி எபிசோட் என தகவல் பரவி வருகிறது. இதனால் அவருக்கு பதிலாக இனி பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க போவது யார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

விஜய் டிவியில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி 2017 ம் ஆண்டு முதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. சமீபத்தில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஐந்தாவது சீசன் நிறைவடைந்தது. பிக்பாசின் ஐந்து சீசன்களையும் கமல் தான் தொகுத்து வழங்கினார். தற்போது பிக்பாஸ் அல்டிமேட் என்ற பெயரில் ஓடிடியில் 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக இது ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதில் வார இறுதி நாட்களில் மட்டும் கமல் வரும் எபிசோட்கள் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Some rumours spreading on the internet state that Kamal will not host the Bigg Boss show. This week show might be the last episode of Kamalhassan. Instead of Kamal, Ramya Krishnan, Sarath Kumar, or Simbu will host the Bigg Boss show.