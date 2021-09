டபுள் சம்பவம் காத்திருக்கா... லீக்கான லோகேஷ் கனகராஜின் விக்ரம் சர்ப்ரைஸ் பிளான்

சென்னை : லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்து வரும் படம் விக்ரம். கமலின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தான் இந்த படத்தை தயாரித்து வருகிறது. நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு கமல் நடிக்கும் படம் என்பதால் இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில், காளிதாஸ் ஜெயராம், மைனா நந்தினி, விஜே மகேஸ்வரி, ஷிவானி நாராயணன், நரேன் உள்ளிட்டோர் நடித்து வரும் இந்த படத்தின் முதல் கட்ட ஷுட்டிங் காரைக்குடியில் நடைபெற்றது. இரண்டாம் கட்ட ஷுட்டிங் புதுச்சேரியில் துவங்கப்பட்டுள்ளது.

latest hot buzz says that lokesh kanagaraj planned to make vikram sequel. from the beginning he didn't want to short the story. but this story needs more space. so he decided to make sequel of the movie.

English summary

