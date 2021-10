என்னது...ஷாருக்கானுக்கு தெரிந்து தான் ஆர்யான் எல்லாமே செய்தாரா?...வைரலாகும் வீடியோ

மும்பை : பாலிவுட் சூப்பர் ஹீரோவான ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யான் கான் உள்ளிட்ட 10 பேரை போதை பொருள் விவகாரத்தில் தேசிய போதைப் பொருள் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இது தொடர்பாக ஆர்யான் உள்ளிட்டோரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

ஆர்யானின் வாட்ஸ்ஆப் சேட் அடிப்படையில் அவர் மீது வழக்கு தொடர்ந்துள்ளதாகவும், அவருக்கு சர்வதேச போதை பொருள் கடத்தல் கும்பலுடன் தொடர்பு இருப்பதற்கான முக்கிய ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளதாகவும் அதிர்ச்சி தகவலை போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் கோர்ட்டில் தெரிவித்துள்ளனர்.

20 years old shocking video of shahrukh khan's interview now goes viral. on that video shahrukh stated that he gave permission to his son aryan to use drugs, sex. shahrukh khan's wife kauri also accpected this is true.