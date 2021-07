அச்சச்சோ...என்ன சொல்றீங்க...நடிப்பிற்கு எண்ட்கார்டு போட போகிறாரா உதயநிதி ஸ்டாலின் ?

சென்னை : நடிகர், தயாரிப்பாளர், விநியோகஸ்தர் என பல திறமைகளைக் கொண்ட உதயநிதி ஸ்டாலின், தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று சென்னை சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி எம்எல்ஏ.,வாக உள்ளார்.

நடிப்பு, அரசியல் என இரண்டிலும் பிஸியாக இருந்து வருகிறார் உதயநிதி. இரண்டு துறையிலும் ஆக்டிவாக இருந்து அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறார். தற்போது மாரி செல்வராஜ் இயக்கும் படத்தில் உதயநிதி நடிக்க உள்ளார்.

English summary

Latest reports says that,as an actor and MLA, Udhayanidhi stalin feels hard to handle both acting and politics. So he has planned to quit from acting. after completeing Mari Selvaraj's movie.