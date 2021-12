பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் இதெல்லாம் நடக்குதா... இதுவரை தெரியாமல் போச்சே

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் பரப்பாக ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபல ரியாலிட்டி ஷோவான பிக்பாஸ் நான்கு சீசன்களை நிறைவு செய்து, தற்போது ஐந்தாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. 100 நாட்களைக் கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது 50 நாட்களை கடந்து விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது.

கொரோனா தொற்று காரணமாக கமல் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதால், கடந்த வாரத்தை போல் இந்த வாரமும் ரம்யா கிருஷ்ணனே பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கமல் குணமடைந்து திரும்பி வரும் வரை ரம்யா கிருஷ்ணனே தொகுத்து வழங்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

அடுத்தடுத்து குவியும் வாய்ப்பு... பிரபல நடிகருடன் ஜோடி போடும் கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் நாயகி!

English summary

According to the latest sources, wake song has been played twice per day in bigg boss house for footage. After knowing this, fans have started asking whether bigg boss is a scripted one.. and troll bigg boss activities.