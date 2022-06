இது சூப்பர் மேட்டரா இருக்கே...ஏகே 63ல் தீனா பட கூட்டணி மீண்டும் இணைய போகிறதா?

சென்னை : விஜய், கமலின் அடுத்தடுத்த படங்களின் அப்டேட்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதில் எந்த படத்தில் அவர்கள் முதலில் நடிக்க போகிறார்கள், யார் இயக்க போகிறார்கள் என்பது போன்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

ரஜினியை பொருத்த வரை, ஒரு படத்தை முடித்த பிறகே அடுத்த படம் பற்றி பேசுவது, வருடத்திற்கு ஒரு படத்தில் மட்டுமே நடிப்பது போன்றவற்றை பல ஆண்டுகளாக வழக்கமாக வைத்துள்ளார். அஜித்தும் அதையே கடைபிடித்து வந்தார்.

ஆனால் வலிமை படம் கிட்டதட்ட 3 ஆண்டுகள் தாமதமானதால், தனது கொள்கைகளை சமீபத்தில் தளர்த்திக் கொண்டுள்ளார். இதனால் ஏகே 61 படத்தின் வேலைகள் துவங்கிய சில நாட்களிலேயே ஏகே 62 அறிவிப்பையும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டு விட்டனர்.

English summary

According to sources, Dheena movie team will join in AK 63. A.R.Murugadoss to direct Ajith once agian in AK 63. This movie may chance to backrolled by sun pictures or Udhayanidhi Stalin's Red Giant movies. Fans wished to rejoin this combo.