மீண்டும் தள்ளி போகிறதா விக்ரமின் கோப்ரா ரிலீஸ்...ஏன், என்ன காரணம்?

சென்னை : நடிகர் விக்ரமின் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்று கோப்ரா. சையின்ஸ் ஃபிக்சன் த்ரில்லர் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்தை டைரக்டர் அஜய் ஞானமுத்து இயக்கி உள்ளார்.

செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோ மற்றும் வைகாம் 18 ஸ்டுடியோஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார். விக்ரம், ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி, மிருனாளினி ரவி, ரோபோ சங்கர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

2019 ம் ஆண்டே இந்த படம் பற்றிய அறிவிப்பு, டைட்டில் என அனைத்தும் வெளியிடப்பட்டு விட்டது. 2020 ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இந்த படத்தை பான் இந்தியா படமாக தமிழ், இந்தி மற்றும் தெலுங்கில் ரிலீஸ் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது.

Cobra was originally slated to hit the theatres on August 11, this year. As per the rumourmills, the release of the much-awaited Chiyaan Vikram starrer has been postponed.Makers of Cobra movie have decided to push the release due to technical reasons. However, the Cobra team has not officially announced the change in release date, so far.