பொன்னியின் செல்வனில் கமலுக்கு என்ன ரோல்...மணிரத்னத்திற்காக தான் இதுவா?

சென்னை : இந்திய சினிமா உலகமே எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கொண்டிருப்பது மணிரத்னம் இயக்கிய பொன்னியின் செல்வன் படம் தான். இரண்டு பாகங்களாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படம் எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்துள்ளது.

பொன்னியின் செல்வனின் முதல் பாகம் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி பான் இந்தியா படமாக 5 மொழிகளில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த படத்தின் ப்ரொமோஷன் வேலைகளை படக்குழு தீவிரமாக செய்து வருகிறது.

மோஷன் போஸ்டர், படத்தின் முக்கிய கேரக்டர்களில் நடித்த விக்ரம், கார்த்தி, ஐஸ்வர்யா ராய், த்ரிஷா, ஜெயம் ரவி ஆகியோரின் போஸ்டர்கள், டீசர் ஆகியன அடுத்தடுத்து வெளியிடப்பட்டன.

English summary

KamalHaasan also being Part Of Ponniyin Selvan by lending his Voice for Story Explanation. He Has Finished Dubbing. Kamal Never Says No To ManiRatnam. The Bond Started From Nayakan.