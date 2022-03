கமலின் அடுத்த படம் விருமாண்டி 2 ஆ...டைரக்டர் இவரா ?

சென்னை : விக்ரம் படத்தின் ரிலீசிற்கு முன்பே கமலின் அடுத்த படம் பற்றிய தகவல் வெளியாகி விட்டது. கமலை அடுத்து இயக்க போவது யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள்.

அரசியல், சினிமா என இரண்டிலும் பிஸியாக இருக்கும் கமல், தற்போது லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் விக்ரம் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். அவருடன் வில்லனாக விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் நடித்துள்ளனர். விக்ரம் படத்திற்காக தான் பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்தார் கமல்.

English summary

After Vikram, Kamal expected to kick start Indian 2 shooting. But latest sources said that Viruman director Muthaiah to direct Kamal on his next. This is rural subject movie. This movie is titled as Virumandi 2.