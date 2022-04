என்னது...கேஜிஎஃப் 2, சூர்யா படத்தோட காப்பியா....இது என்னடா கேஜிஎஃப்.,க்கு வந்த சோதனை?

சென்னை : கேஜிஎஃப் 2 படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு அந்த படத்தை ஆஹா, ஓஹோ என கொண்டாடி வந்தனர். கேஜிஎஃப் 2, ஆர்ஆர்ஆர், புஷ்பா படங்களுடன் தமிழ் படங்களை ஒப்பிட்டு,இது போன்ற படங்களில் தமிழில் வருவதில்லை என திட்டி தீர்த்து வந்தனர்.

தமிழ் சினிமாவில் திறமையான டைரக்டர்கள் இல்லை. பெரிய ஹீரோக்களின் படங்கள் ஃபிளாப் ஆவதற்கு காரணம் அவர்கள் டைரக்டர்கள் இன்ஃப்ளுயன்ஸ் செய்வது தான் என பலவகையிலும் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டது. இது பற்றி சோஷியல் மீடியாவில் பெரிய விவாதமே நடைபெற்றது.

வடசென்னையில் விஜய் சேதுபதி நடிக்க வேண்டியது... இயக்குனர் வெற்றிமாறன் பகிர்ந்த தகவல்!

English summary

Netizens shared the reference copy of KGF 2 story from Suriya's Anjaan movie. The two movie stories are same. In another set of peoples said that KGF 2 story was a reference of Ajith's Billa 2. But Anjaan story was exactly match to KGF 2.