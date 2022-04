தமிழ் கத்துகிட்டு வா...இந்த டயலாக் இந்தி வெர்சன் 'ரா' ல் இருக்கா?

சென்னை : இந்தி மொழி பற்றி பீஸ்ட் படத்தில் விஜய் பேசிய வசனம் தான் தற்போது சினிமா வட்டாரத்தில் மட்டுமின்றி, அரசியல் வட்டாரத்திலும் டிரெண்ட் ஆகி உள்ளது. இதற்கு பாஜக.,வை சேர்ந்த சிலரே ஆதரவும் தெரிவித்துள்ளது தான் ஹைலைட்டே.

சமீபத்தில் இசை திருவிழா பற்றிய அறிவிப்பை ஷேர் செய்த இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், தமிழணங்கு என்ற வார்த்தையுடன் தமிழன்னையின் போஸ்டரை பகிர்ந்திருந்தார். இந்தியை அலுவல் மொழியாக்க வேண்டும் என்ற மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு பதிலடி கொடுக்க தான் ரஹ்மான் இவ்வாறு பேசினார் என்றார்கள்.

English summary

In Beast movie, Vijay had a dialogue about learning tamil language. But Beast movie is also released in hindi titled as RAW. Netizens ask whether this dialogue against hindi language is in hindi version.