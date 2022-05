லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியது விக்ரம் 2 ஆ...கமலே சொன்ன சுவாரஸ்ய தகவல்

சென்னை : கமல் நடிப்பில் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய விக்ரம் 2 படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. அதற்குள் படத்தின் டிரைலர் மற்றும் டீசரை பார்த்து விட்டு அடுக்கடுக்காக பல சந்தேகங்களை எழுப்பி வருகிறார்கள் ரசிகர்கள்,

இதில் முக்கியமாக அதிகமானவர்களால் கேட்கப்படும் கேள்வி, தற்போது ரிலீசாக உள்ளது விக்ரம் இரண்டாம் பாகமா, 1986 ம் ஆண்டு கமல் நடித்த விக்ரம் படத்தின் தொடர்ச்சி தான் இந்த கதையா, இல்லை அதே கதையை ரீமேட் செய்திருக்கிறாரா லோகேஷ் கனகராஜ் என்பது தான். அதோடு 1986 ம் ஆண்டு ரிலீசான விக்ரம் படத்திற்கும், தற்போது எடுக்கப்பட்டுள்ள விக்ரம் படத்திற்கும் என்ன ஒற்றுமை உள்ளது என்றும் கேட்டு வருகிறார்கள்.

கமல் தற்போது கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் கலந்து கொண்டுள்ளார். கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் விக்ரம் டிரைலர் திரையிடப்பட்டு, அனைவரின் பாராட்டையும் பெற்றது. இந்நிலையில் விக்ரம் படம் பற்றிய சந்தேகங்களை கேன்ஸ் விழாவில் பங்கேற்க வந்த கமலிடமே பத்திரிக்கையாளர்கள் கேட்டு விட்டனர்.

In his recent interview in Cannes film festival Kamal said that this is not Vikram 2. This was different story. Casually he told the story. Lokesh liked this and developed in his own way. Except one incident, no connection between old Vikram and new one.