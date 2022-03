இரண்டாவது திருமணம் செய்ய இமான் முடிவு...பொண்ணு யாரு தெரியுமா ?

சென்னை : இசையமைப்பாளர் டி.இமான் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவு செய்துள்ளாராம். அவர் யாரை திருமணம் செய்து கொள்ள போகிறார், எப்போது திருமணம் என்ற தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இசையமைப்பாளர்களில் ஒருவர் டி.இமான். இவர் தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி என பல மொழி படங்களுக்கும் இசையமைத்து வருகிறார். தமிழில் உடன் பிறப்பே, அண்ணாத்த படங்களைத் தொடர்ந்து சூர்யாவின் எதற்கும் துணிந்தவன் படத்திற்கு இசையமைத்து முடித்துள்ளார்.

English summary

According to the latest sources, music composer D.Imman is planning to remarry soon. It is expected that he will be announcing it officially soon. Last December, Imman announced that he had legally gotten a divorce from his first wife, Monica, last year.