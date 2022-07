நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனுக்கு நெட்ஃபிளிக்ஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பியதா? வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி

சென்னை : கோலிவுட்டின் ஃபேமஸ் காதல் ஜோடியான நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் ஜுன் 9 ம் தேதி மகாபலிபுரத்தில் மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்தப்பட்டது.

மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்தப்பட்ட இந்த திருமணத்தில் ரஜினி, சூர்யா, ஜோதிகா, ஷாருக்கான், ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், மணிரத்னம், அனிருத் உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர்.

திருமணம் என அறிவித்தது முதல் தற்போது வரை நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் ஜோடி வெளியிடும் ஒவ்வொரு போட்டோ உள்ளிட்ட பதிவுகளும் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

எவ்வளவு பிசியாக இருந்தாலும் இதை மட்டும் விட மாட்டேங்கறாரு விக்னேஷ் சிவன்.. என்ன தெரியுமா!

English summary

Recent reports state that Netflix has sent notices to return the amount spent on the wedding, which included the streaming rights. But now Netflix explained that the news was just rumour. They never send any notice to Nayanthara and Vignesh Shivan. Not only that Netflix India confirmed that they will release Nayanthara- Vignesh Shivan marriage documentary soon.