’விக்ரம்’ பிரமாண்ட வெற்றி அசைத்துப்பார்க்கிறதா? போட்டி கோதாவில் ரஜினிகாந்த்..? சட்டென எழுமா குதிரை?

சென்னை: ரஜினிகாந்த் சமீப காலமாக தனது பழைய படங்களை மீண்டும் விளம்பரப்படுத்துவதும் அப்படக்குழுவினரை சந்திப்பதும் என வேகம் காட்டுகிறார்.

விக்ரம் பட வெற்றி அவரை அசைத்து பார்த்துள்ளதா? தனது இருப்பை தக்க வைத்துக்கொள்ள முயல்கிறாரா என்கிற கேள்வி சினிமா வட்டாரத்தில் எழுந்துள்ளது.

இன்று அண்ணாமலை 30 வது ஆண்டு விழாவை ரஜினி திரும்பி பார்த்துள்ளார். இது திரைத்துறையினருக்கு ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Due to Vikram's movie success, Super star Rajinikanth is under pressure to deliver the next hit film. Thus the advertisements are also strong.