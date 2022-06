அப்போ லீக்கானது விக்ரம் கதையில்லையா.. அதுதான் ஜெயிலர் கதையா.. இது உருட்டா இல்லை உண்மையா?

சென்னை: தலைவர் 169 படத்தின் ஷூட்டிங் ஆரம்பமாகும் முன்னரே படத்தின் டைட்டிலை அவசர அவசரமாக படக்குழு வெளியிட்ட நிலையில், இதுதான் படத்தின் கதை என ஏகப்பட்ட யூகங்கள் டைட்டிலை வைத்து வெளியாகி வருகின்றன.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஜெயிலரே கிடையாது. அவர் ஒரு கிரிமினல் என்றும் நிஜ ஜெயிலர் கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமார் தான் என்றும் ஒரு பக்கம் சோஷியல் மீடியாவில் சிலர் நெல்சனுக்கே திரைக்கதை எழுதி கொடுத்து வருகின்றனர்.

மேலும், அதெல்லாம் இல்லைப்பா? விக்ரம் கதைன்னு ஒரு கதை லீக் ஆச்சே அது தான் ரஜினிகாந்தின் ஜெயிலர் கதை என்றும் இன்னொரு உருட்டு ஒன்று உலா வர ஆரம்பித்துள்ளது.

தொடர்ந்து ட்ரெண்டிங்கில் தலைவர் 169 படம்.. சன் பிக்சர்ஸ் அறிவிப்புக்காக ரசிகர்கள் வெயிட்டிங்!

English summary

So many rumours circulates about Rajinikanth's Jailer story after Sun Pictures officially announced its title in a very hurry manner. Vikram rumour story and many hollywood story line revolve around as Jailer story.