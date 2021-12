முட்டையால் தோற்ற ராஜு...தாமரைக்காக விட்டுக் கொடுத்தாரா ?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 ன் 74 வது நாளில் நாமினேஷனில் இருந்து தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக போட்டியாளர்களுக்கு 8 டாஸ்க்கள் நடத்தப்பட்டது. இதன் ஆறாவது டாஸ்க் இன்று நடத்தப்பட்டது. இந்த போட்டியில் ராஜு, தாமரை, அபினய், அமீர் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

இன்று தண்டனை பெற்ற அந்த 6 பேர்....இவங்க தான்

இன்று நடத்தப்பட்ட ஆறாவது டாஸ்கில் ஒரு பாட்டிலில் வைக்கப்பட்டுள்ள தண்ணீரை சிந்தாமல் குடிக்க வேண்டும். பிறகு வலைகளுக்கு கீழ் தவழ்ந்து செல்ல வேண்டும். பிறகு அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ள பிளாக்களில் பிக்பாஸ் லோகோ வரும் வகையில் சரியாக அடுக்க வேண்டும். அதை முடித்த பிறகு சாக்கு பைக்கிற்கு சென்று, குதித்து குதித்து வந்து மூன்று முட்டைகளை சிந்தாமல் குடிக்க வேண்டும்

English summary

In bigg boss tamil season 5 today episode, raju give up from task. he failed to drank raw egg. but fans asked did raju give up for thamarai. raju try to save thamarai indirectly.