என்னது...ஆர்ஆர்ஆர் ரிலீஸ் தள்ளி போகிறதா... இதுல இவரு வேறயா ?

ஐதராபாத் : இந்திய அளவில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் ஆர்ஆர்ஆர் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளி வைக்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வருகிறது. இதற்காக சொல்லப்படும் காரணங்கள் ரசிகர்களை அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

எஸ்.எஸ்.ராஜமெளலி இயக்கத்தில் ராம் சரண், ஜுனியர் என்டிஆர் நடித்துள்ள ஆர்ஆர்ஆர் - இரத்தம் ரணம் ரெளத்திரம் படம் ஜனவரி 7 ம் தேதி ரிலீஸ் உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ப்ரீ ரிலீஸ் நிகழ்ச்சி சென்னையில் நேற்று பிரம்மாண்டமாக நடத்தப்பட்டது.

English summary

Rumors spread that RRR release will postponed due to omicron. But producers of this movie denied this rumours. It is also said that the film crew considers that if RRR releases the film during the night time curfew it will affect the collection of the film. On the other hand, Ramgopal Varma on his Twitter page, the government should not allow people to come and see the RRR movie in the theater.