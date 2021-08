செல்வராகவனின் ஆயிரத்தில் ஒருவன் 2 கைவிடப்படுகிறதா ?...ஏன் என்னாச்சு ?

சென்னை : இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில், புத்தாண்டு சர்ப்ரைசாக தம்பி தனுஷை வைத்து ஆயிரத்தில் ஒருவன் 2 படத்தை இயக்க போவதாக அறிவித்தார். அதோடு படத்தின் ஃபஸ்ட்லுக் போஸ்டரையும் சோஷியல் மீடியாவில் பகிர்ந்தார். இந்த ஃபோட்டோ படுவைரலானது.

செத்தே போகக்கூடிய சூழல்ல மீண்டு வந்த கதை ...ரேஷ்மாவுடன் ஒரு சுவாரஸ்ய சந்திப்பு

செல்வராகவன் இயக்கிய ஆயிரத்தில் ஒருவன் படத்தில் கார்த்தி, பார்த்திபன், ஆண்டிரியா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கேரக்டரில் நடித்திருந்தனர். வரலாற்று, த்ரில்லர் படமாக உருவாக்கப்பட்டது. வித்தியாசமான கதையாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த படம் மிகப் பெரிய வரவேற்பை பெற்றது.

English summary

sources said that selvaraghavan and dhanush's aayirathil oruvan 2 movie shelved because of budget issue. the film makers feel if continue this project it will goes over budget. meanwhile selvaraghavan and dhanush are busy in their lot of commited films.