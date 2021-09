என்னது...மீண்டும் நடிகராகிறாரா ஷங்கர்... எந்த படத்தில் தெரியுமா ?

சென்னை : கமலை வைத்து, டைரக்டர் ஷங்கர் இயக்கி வந்த இந்தியன் 2 படம் பல பிரச்சனைகளால், பாதியில் நிற்கிறது. இதனால் ராம் சரண் நடிக்கும் பான் இந்தியா படத்தை இயக்கும் பணியை துவக்கி உள்ளார் ஷங்கர். ஹீரோயினாக பாலிவுட் நடிகை கியாரா அத்வானி நடிக்கிறார்.

கருணாநிதிக்கு கை தட்டாத ஜெயலலிதா.. எம்ஜிஆருக்கு கை தட்டும் காட்சி.. வைரலாகும் தலைவி ஸ்நீக் பீக்!

ராம் சரணின் 15 வது படமாக தயாராகி வரும் இந்த படத்தை ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வரா கிரியேஷன்ஸ் பேனரில் தில் ராஜு தயாரிக்கிறார். இது வெங்கடேஷ்வரா கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் 50 வது படமாகும். அதனால் இதை பிரம்மாண்ட படமாக தயாரித்து வருகின்றனர். இந்த படத்திற்கு ஆர்சி 15 என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

The poster for the RC15 movie was recently released. There is a scene where many people are climbing the steps with the hero Ram Charan. Director Shankar is one of those who walks with Ram Charan. Thus, fans are celebrating that Shankar is back in action with this Pan India film.