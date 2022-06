சூர்யா படத்திற்கு தான் அப்படின்னா...சிம்பு படத்திற்கும் அதே பிரச்சனை தானா?

சென்னை : சூர்யாவின் சூர்யா 41 படத்திற்கு படத்தில் சமீப காலமாக நடந்து வரும் அதே குழப்பம் தான் சிம்புவின் புதிய படத்தில் தொடர்ந்து வருகிறது. இதனால் இந்த தகவல்கள் உண்மையா, இல்லையா என தெரியாமல் ரசிகர்கள் உச்சகட்ட குழப்பத்தில் உள்ளனர்.

சூர்யா 41 படத்தின் டைரக்டர் மாற்றப்பட்டார். சூர்யா 41 கைவிடப்பட்டது. சூர்யா - டைரக்டர் பாலா இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக சூர்யா 41 படத்தில் இருந்து பாலா நீக்கப்பட்டார் என அடிக்கடி தகவல் பரவி வருகிறது. இப்படி வதந்தி பரவுவதும், பிறகு படக்குழுவினர் அப்டேட் வெளியிட்டு விளக்கம் சொல்வதும் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.

English summary

According to latest sources, Simbu's upcoming project Corona Kumar dropped. Vels films to consider to make a new project with Lingusamy and Simbu instead of Corona Kumar. Official announcement will come soon.