என்னது... சிம்புவின் கொரோனா குமார் கைவிடப்பட்டதா... இது தான் காரணமா ?

சென்னை : வெந்து தணிந்தது காடு, பத்து தல படங்களை முடித்த பிறகு சிம்பு நடிக்க உள்ளதாக கூறப்பட்ட கொரோனா குமார் படம் பாதியில் கைவிடப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால், அத்தனை அப்டேட் வெளியிட்டார்கள். எதற்காக படத்தை ஆரம்பிக்கும் முன்பே கை விட்டார்கள் என ரசிகர்கள் கேட்டு வருகின்றனர்.

மாநாடு படம் 100 நாட்களை கடந்து பிளாக் பஸ்டர் படமாக பிரம்மாண்ட வெற்றி அடைந்துள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து சிம்பு வரிசையாக 3 படங்களில் கமிட்டாகி நடித்து வருகிறார். சிம்பு தற்போது கெளதம் மேனன் இயக்கும் வெந்து தணிந்தது காடு படத்தில் நடித்து வருகிறார். இறுதிக்கட்ட ஸ்டன்ட் காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டு வருகிறதாம்.

ஆஹா...செம மேட்டரா இருக்கே...இதுதான் சிம்புவின் கொரோனா குமார் கதையா?

English summary

According to sources, Simbu's Corona Kumar movie was dropped. After Maanaadu Vel's films international booked simbu for 3 films with 25 crores salary for each. But after Maanaadu, Simbu hiked his salary from 25 crore to 30 crore. So production house hesitate to continue this project.