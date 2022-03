பீஸ்ட் டீசர் இந்த தேதியிலா ரிலீஸ் ஆகப் போகுது.. நெல்சன் ஒரு முடிவோடத்தான் இருக்காரு போல!

சென்னை: அரபிக் குத்து பாடல் 215 மில்லியனை கடந்து டிரெண்டாகி வருகிறது. ஜாலியோ ஜிம்கானா பாடல் 22 மில்லியனை கடந்து வைரலாகி வருகிறது.

இந்நிலையில், விஜய் ரசிகர்களின் அடுத்த எதிர்பார்ப்பு பீஸ்ட் படத்தின் டீசர் மீதுதான். இசைவெளியீட்டு விழா இல்லை என முடிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், ரசிகர்கள் பீஸ்ட் டீசர் ரிலீசுக்கு வெறித்தனமாக காத்திருக்கின்றனர்.

இந்நிலையில், பீஸ்ட் படத்தின் டீசர் வெளியாகும் தேதி குறித்த தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் #BeastTeaser என டிரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

The Beast Teaser will be out on April 1st, and this buzz shocks and surprises Vijay fans. They're asking Sun Pictures to reveal the Beast teaser release date as soon as possible by using the hashtag # BeastTeaser on Twitter.