OTT-யில் 2 படங்களை வெளியிட்டதால் வசூலில் பாதிப்பா? - எதற்கும் துணிந்தவன் வசூல் குறையக் காரணம் என்ன?

சென்னை: நடிகர் அஜித் குமாரின் வலிமை திரைப்படம் முதல் நாளில் 36.17 கோடி ரூபாய் வசூல் ஈட்டி சாதனை செய்த நிலையில், சூர்யாவின் எதற்கும் துணிந்தவன் திரைப்படம் வெறும் 9 கோடி ரூபாய் மட்டுமே முதல் நாளில் வசூல் செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வந்துள்ளன.

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பு என்றதுமே சூர்யாவின் எதற்கும் துணிந்தவன் படத்திற்கு புரமோஷன் மற்றும் அதிகளவிலான தியேட்டர்களில் வெளியாவதில் எந்தவொரு சிக்கலும் இல்லை என சூர்யா ரசிகர்கள் நினைத்தனர்.

படம் மிகப்பெரிய அளவு வசூல் ஈட்டும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், வசூல் இந்த அளவுக்கு குறைய காரணம் ஒடிடியில் சூர்யாவின் இரண்டு படங்கள் வெளியானது தான் என்றும் பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

Etharkkum Thunindhavan Box office Report Day 1: எதற்கும் துணிந்தவன் வசூல் வேட்டை நடத்தியதா?

Suriya’s past OTT release decision is the main reason for ET Box office down buzz circulates in Kollywood and they believe the movie Etharkkum Thunindhavan will pick up in upcoming days.