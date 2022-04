என்னது....சூர்யாவும் இதையே செய்ய போகிறாரா...இது எக்ஸ்டிரா பிட் மாதிரி இருக்கே

சென்னை : சூர்யா- பாலா இணையும் படம் பற்றி தினமும் ஒரு அப்டேட் வெளியாகி ரசிகர்களை உற்சாகமடைய வைத்து வருகிறது. ஆனால் இவற்றில் பல விஷயங்கள் உண்மையாக இருந்தாலும், சில விஷயங்கள் வெறும் பரபரப்பிற்காக சொல்லப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.

18 ஆண்டு இடைவேளைக்கு பிறகு டைரக்டர் பாலா இயக்கும் புதிய படத்தில் நடித்து வருகிறார் சூர்யா. 2டி என்டர்டைன்மென்ட் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் இசையமைக்கிறார். சமீபத்தில் இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் கன்னியாகுமரியில் பூஜையுடன் துவங்கப்பட்டது.

Recently, news has been circulating that Suriya will play dual roles in the Bala movie. But sources close to the production house say Suriya is not playing a double role in Bala's film. He will play a single role. But his role would be a very intensive one.