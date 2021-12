நிஜமாவே தாமரைக்கு ஒன்றுமே தெரியாதா... பங்கமாக கழுவி ஊற்றும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி 85 நாட்களை கடந்து விட்டது. தனக்க ஒன்றுமே தெரியாது என சொல்லி, சொல்லியே இறுதிப் போட்டி வரை தாமரை நெருங்கி வந்து விட்டதாக கமல் உள்ளிட்ட அனைவரும் கூறி விட்டனர்.

வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியாக வந்த சஞ்சீவும், தாமரை பற்றி இதே கருத்தை தான் முன்வைத்தார். பல சமயங்களில் ஒன்றும் தெரியவில்லை என தாமரையே பலரிடமும் கூறி உள்ளார். ஆனால் நேற்று தாமரை நடந்து கொண்ட விதம் ப்ரோமோவில் தொடங்கி, எபிசோட் வரை அனைவரையும் எரிச்சலடைய வைத்து விட்டது.

எனக்கு ஜெயிக்க வேண்டாம்...அதிரடி காட்டும் தாமரை...திட்டி தீர்க்கும் நெட்டிசன்கள்

English summary

Netizens trolls Thamarai for her innocent drama. In yesterday episode also she said that she didn't want to win. She also said that she didn't know what is party. Netizens questioned thamarai on this issue.