எதற்கும் துணிந்தவன் பார்ட் 2 வருமா... அந்த இன்னொரு படம் இது தானோ?

சென்னை : சூர்யா நடித்த எதற்கும் துணிந்தவன் படத்தின் பார்ட் 2 வருமா என்ற கேள்வி தற்போது எழுந்துள்ளது. இதற்கு டைரக்டர் பாண்டிராஜ் என்ன பதில் சொல்ல போகிறார் என்பது தான் மிகப் பெரிய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

டைரக்டர் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்த எதற்கும் துணிந்தவன் படம் மார்ச் 10 ம் தேதி தியேட்டர்களில் ரிலீசானது. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த இந்த படத்திற்கு டி.இமான் இசையமைத்திருந்தார். பிரியங்கா அருள்மோகன், வினய், சத்யராஜ், சரண்யா பொன்வண்ணன், சூரி, தேவதர்ஷினி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

English summary

Yesterday Suriya starred Etharkkum Thunindhavan released in ott. In this movie end card shows that Kannabiram will be back. Fans asked that Is there any posibility for Etharkkum Thunindhavan part 2. Recently in twitter space talk, director Pandiraj confirmed that once again he would join hands with Suriya.