ஆர்ஆர்ஆர் பார்ட் 2 வருமா... முக்கிய பிரபலம் சொன்ன ஆச்சரிய தகவல்

ஐதராபாத் : ராஜமெளலி இயக்கிய ஆர்ஆர்ஆர் படம் மாஸ் ஹிட் ஆனதால் அதன் இரண்டாம் பாகம் வருமா என ரசிகர்கள் ஆர்வமாக கேட்க துவங்கி விட்டனர். இதற்கு முக்கிய பிரபலம் ஒருவர் தனது சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தான் பிரம்மாண்ட பட இயக்குனர், பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் டைரக்டர் என்பதை எஸ்.எஸ்.ராஜமெளலி மீண்டும் நிரூபித்துள்ளார். ராஜமெளலி இயக்கிய பாகுபலி எவர் க்ரீன் பிளாக்பஸ்டர் படமாக இருந்து வருகிறது. பாகுபலி படத்தின் முதல் பாகத்தை விட, இரண்டாம் பாகம் செம ஹிட் ஆனது.

English summary

Following the success of Baahubali, fans of the RRR films frequently inquired about the possibility of Baahubali 3 and RRR 2 in the future. Rajamouli's father, Vijayendra Prasad, replied that in the future, RRR 2 would definitely come. But now Rajamouli is focused on the Mahesh Babu movie. After completing this, Rajamouli will decide about RRR 2.