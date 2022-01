அடிதூள்...இவங்க தான் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் போட்டியாளர்களா... அப்போ அனல் பறக்குமே

சென்னை : அக்டோபர் 3ம் தேதி துவங்கிய பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி ஜனவரி 16ம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது. கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கி வந்த இந்த ஷோவின் டைட்டிலை ராஜு ஜெயமோகன் வென்றார். ரன்னர் அப்பை பிரியங்கா பெற்றார்.

டைட்டிலை வென்ற ராஜுவுக்கு ரூ.50 லட்சம் பரிசாக வழங்கப்பட்டது. ராஜுவுக்கு ரசிகர்கள், முந்தைய பிக்பாஸ் சீசன் போட்டியாளர்கள், சின்னத்திரை பிரபலங்கள் உள்ளிட்ட பலரும் தொடர்ந்து வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

According to latest sources bigg boss ultimate contestants number increased to 16. The final list of Big Boss Ultimate competitors is set to be released later this month. Fans are eagerly waiting for this 24*7 ott show.