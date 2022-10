இப்படிக்கூட தலைவருக்கு போட்டியா?.. பிக் பாஸ் தலைவரானார் குயின்சி

பிக் பாஸ் தலைவராக போட்டியிட கடினமான போட்டிகளை சந்தித்த போட்டியாளர்கள் இந்த வாரம் கோலப்போட்டி மூலம் தலைவரானார்.

மூன்று பேர் போட்டியிட்ட கோலப்போட்டியில் அதிக வாக்குகளை பெற்று குயின்சி தலைவரானார்.

எந்த ஒரு வேலையும் செய்யாமல், எந்த தகுதியும் இல்லாத குயின்சி தலைவர் ஆகி உள்ளார்.

English summary

The contestants faced tough competition to become the Bigg Boss leader this week and became the leader through a 'kolappotti'.In a three-man race, Quincy won the most votes. Quincy has become leader without doing any work and without any qualifications.