வலிமை ரிலீஸ் பிளான் இது தானா... அப்போ தியேட்டர் தெறிக்குமே

சென்னை : ஊரடங்கு ரத்தானதால் பிப்ரவரியில் தியேட்டரில் ரிலீசாக போகும் படங்களின் தேதிகள் முடிவு செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் அஜித்தின் வலிமை ரிலீஸ் பிளான் பற்றிய புதிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதுவரை வெளியான தகவல்களின் படி பார்த்தால் இது தான் கன்ஃபார்ம் தேதியாக இருக்கும் என தெரிகிறது.

தமிழகத்தில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வருவதால் இரவு நேர ஊரடங்கு, ஞாயிற்றுக்கிழமை லாக்டவுன் ஆகியன ரத்து செய்யப்பட்டு விட்டன. இதனால் ஏற்கனவே பிப்ரவரி மாதத்தில் ரிலீசாகும் என கூறப்பட்ட படங்களுடன் ஜனவரியில் ரிலீஸ் ஆக இருந்து, கடைசி நேரத்தில் தள்ளி வைக்கப்பட்ட மெகா பட்ஜெட் படங்களும் பிப்ரவரி மாதத்தில் ரிலீஸ் செய்ய தயாராகி வருகின்றன.

பிப்ரவரியில் பெரிய கிளாஷ் இருக்கு.. வலிமை vs எதற்கும் துணிந்தவன் மோதல் கன்ஃபார்ம்!

English summary

According to latest sources, Ajith's Valimai to release on February 24th. If this covid cases decreased situation may continue, more chance to allow 100 % occupancy in theatres. So team planned to release Valimai with 100% of occupancy.