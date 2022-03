என்னது...ஜென்டில்மேன் 2 ஹீரோ இவரா... அப்செட்டாக கழுவி ஊற்றும் ரசிகர்கள்

சென்னை : ஜென்டில்மேன் 2 படம் எடுக்க போவதாக கே.டி.குஞ்சுமோன் அறிவித்ததும் எந்த அளவிற்கு ரசிகர்கள் ஆர்வமாக இருந்தார்களோ, அந்த ஆர்வம் அடுத்தடுத்த அப்டேட்களால் தவிடு பொடியாகி போய் உள்ளது.

1993 ம் ஆண்டு பிரபல தயாரிப்பாளர் கே.டி.குஞ்சுமோன் தயாரிப்பில் வெளியான படம் ஜென்டில்மேன். இந்த படத்தின் மூலம் தான் டைரக்டர் ஷங்கர் தமிழ் சினிமாவிற்குள் டைரக்டராக அறிமுகமானார். முதல் படமே செம ஹிட் ஆனதால் வெற்றி பட டைரக்டர், பிரம்மாண்ட இயக்குனர் என்ற பெயரும் ஷங்கருக்கு கிடைத்தது.

English summary

According to latest sources action king Arjun is to play the lead role in Gentlemen 2. Yesterday producer K.T.Kunjumon announced that kerala actress Nayanthara Chakravarthy is to play the female lead along with one more heroine in this movie. Fans are totally upset on Gentlemen 2 updates.