என்னது...சிவகார்த்திகேயனுக்கு வில்லன் இவரா...இதை யாரும் எதிர்பார்க்கவேயில்லையே

சென்னை : சிவகார்த்திகேயன் தற்போது நடித்து வரும் எஸ்கே 20 படத்தில் வில்லனாக நடிப்பது யார் என்ற அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. யாரும் எதிர்பாராத இந்த அப்டேட்டை கேட்டு ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமா ரசிகர்களே அதிர்ச்சியில் ஆடிப் போய் உள்ளனர்.

குடும்ப ஆடியன்ஸ், இளைஞர்கள் என அனைவரையும் கவர்ந்த ஹீரோவாக இருக்கிறார் சிவகார்த்திகேயன். இவர் நடித்த டாக்டர் படம் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி அடைந்ததால் அடுத்ததாக சிவகார்த்திகேயன் படம் எப்போது ரிலீசாகும் என ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அயலான் படம் வழக்கு காரணமாக தாமதமாகி வருகிறது.

English summary

Sivakarthikeyan now busy in SK 20 shooting. Latest update of this movie was Premg to play a prominant role. He played as villain role. He had also a comedy role with negative shadow. Venkat Prabhu also joined in this movie.