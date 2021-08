செம ஹாட் அப்டேட்... சிம்புவுடன் ஜோடி சேர போகும் அடுத்த ஹீரோயின் யார் தெரியுமா

சென்னை : வெங்கட் பிரபு இயக்கிய மாநாடு படத்தின் வேலைகளை முடித்து விட்டு, கவுதம் மேனன் இயக்கும் புதிய படத்தில் நடிக்க தயாராகி விட்டார் சிம்பு. முதலில், நதிகளிலே நீராடும் சூரியன் என பெயரிடப்பட்ட இந்த படத்தின் டைட்டில் தற்போது வெந்து தணிந்தது காடு என மாற்றப்பட்டுள்ளது.

ஐசரி கணேசனின் வேல்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைக்கிறார். பாடல் வரிகளை தாமரை எழுதுகிறார். விண்ணை தாண்டி வருவாயா, அச்சம் என்பது மடமையடா படங்களைத் தொடர்ந்து கவுதம் மேனன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடிக்கும் மூன்றாவது படம் இதுவாகும்.

English summary

The question has arisen as to who is the actress who is going to be paired with Simbu in the film Vendu Thanidhadhu Kaadu. Actress Kayadu Lohari is being talked about to play the heroine in this film. He is already famous for acting in language films including Marathi, Kannada and Telugu.