அதிதி 10 ம் வகுப்பில் வாங்கி மார்க் இதுவா?...செம தகவலாக இருக்கே

சென்னை : டைரக்டர் ஷங்கரின் இளைய மகள் அதிதி சங்கர், கார்த்திக்கு ஜோடியாக 'விருமன்' படத்தில் நடிகையாக அறிமுகமானார்.தனது க்யூட்டான நடிப்பு, அசத்தலான டான்ஸ் திறமையால் முதல் படத்திலியே அனைவரையும் கவர்ந்து விட்டார்.

'விருமன்' பட ரிலீசிற்கு முன்பே அதிதி தனது குறும்புத்தனமான செய்கைகள், பேட்டிகளில் யதார்த்தமான கலகலப்பான பேச்சால் ரசிகர்கள் மனதை கொள்ளை கொண்டார். விருமன் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டரிலேயே பாவாடை தாவணியில் அம்சமாய் வந்து அனைவரையும் கவர்ந்தார்.

அதற்கு பிறகு விருமன் ப்ரமோஷனுக்காக அதிதி அளித்த பேட்டி ஒவ்வொன்றும் செம வைரலானது. விருமன் ஆடியோ விழாவில், சூர்யா வந்ததும் ரசிகர்களுடன் சேர்ந்து இவர் ரோலக்ஸ்...ரோலக்ஸ் என கத்திய வீடியோவை ரசிகர்கள் வைரலாக்கியதுடன் அதிதியை டிரெண்டிங் ஆக்கி கொண்டாடினர்.

Aditi Shankar said joke for her fans in Madurai.Meanwhile Aditi's 10th mark details also leaked. This video becomes trending in social media. Now she was in promotion for Viruman movie. Talks are going on with her for so many movies.