அடுத்த வாத்தி கம்மிங்...தமிழ் சினிமாவின் அடுத்த வாத்தி யார் தெரியுமா?

சென்னை : மாஸ்டர் படத்தில் விஜய், அதற்கு பிறகு வாத்தி படத்தில் தனுஷ் ஆகியோர் காலேஜ் ப்ரொஃபசர் ரோல்களில் நடித்து அசத்தினர். தற்போது அடுத்த மாஸ் ஹீரோ ஒருவரும் காலேஜ் ப்ரொஃபசர் ரோலில் நடிக்க போகிறாராம்.

மாஸ்டர் படத்தில் விஜய், காலேஜ் ப்ரொஃபசராக நடித்திருந்தார். காலேஜ் ப்ரஃபசரான விஜய், சீர்திருத்த பள்ளியில் நடக்கும் ரெளடிசம், அதனால் அங்குள்ள சிறுவர்கள் பாதிக்கப்படுவது போன்றவற்றை கண்டுபிடித்து, சரி செய்யும் ரோலில் நடித்திருந்தார். விஜய்யின் மாஸ் என்ட்ரிக்காக மாஸ்டர் படத்தில் வாத்தி கம்மிங் பாடல் வைக்கப்பட்டது.

English summary

According to latest sources, Ajith to play a college professor role in AK61. Kavin to play a college student role. After Vijay in Master, Dhanush in Vaathi, now Ajith in AK 61 to play college professor role. AK 61 poojai will held on April 11th in Hyderabad Ramoji film city.