ராஜமெளலி படத்தில் கமலா...இது நம்ம லிஸ்டிலயே இல்லையே...வேற லெவல் மாஸ்

சென்னை : நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கமல் நடித்துள்ள விக்ரம் படத்தின் ரிலீசிற்காக ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்நிலையில் கமலை அடுத்து இயக்க போகும் டைரக்டர்கள் பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது. இதில் யாரும் எதிர்பாராத மாஸ் டைரக்டர் தான் கமலை அடுத்து இயக்க போகிறாராம்.

விஸ்வரூபம் 2 படத்திற்கு பிறகு கமல் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இந்த படத்தின் டிரைலர் மற்றும் கமல் எழுதி, பாடிய ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ஆகியன ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதனால் கமல் அடுத்து யாருடைய இயக்கத்தில் நடிக்க போகிறார் என்ற ரசிகர்கள் ஆர்வமாக பார்த்து வருகின்றனர்.

According to latest buzz, S.S.Rajamouli approached Kamalhaasan for his next movie. In Rajamouli - Maheshbabu movie, there is a parallel lead role in the film that requires an ageing superstar and Kamal is the first choice automatically.But nothing has been finalised yet.