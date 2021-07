தலைவர் 169...பியூட்டி அப்டேட்...ரஜினியின் அடுத்த ஹீரோயின் இவரா?

சென்னை : அமெரிக்காவில் இருந்து திரும்பிய பிறகு படு சுறுசுறுப்பாக அடுத்தடுத்த வேலைகளில் இறங்கி வருகிறார் ரஜினி. சென்னை வந்த கையோடு, அரசியல் மொத்தமாக முழுக்கு போட்டு விட்டு, ரஜினி மக்கள் மன்றத்தையும் கலைப்பதாக அறிவித்தார்.

இதைத் தொடர்ந்து, சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் சிறுத்தை சிவா இயக்கும் அண்ணாத்த படத்தில் நடித்து வருகிறார். கடந்த 2 நாட்களாக சென்னையில் ரஜினி நடிக்கும் காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து இறுதிக் கட்ட ஷுட்டிங்கிற்காக அண்ணத்த டீம் வரைவில் கொல்கத்தா செல்ல உள்ளது.

English summary

Sources said that bollywood heorine deepika padukone to pair with rajini in thalaivar 169 which will direct by desingu periyasamy. talks with deepika is going on.