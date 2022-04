பாலிவுட் படம் இயக்க தயாராகிறார் ஐஸ்வர்யா ரஜினி...ஹீரோ யாருன்னு தெரிஞ்சா ஆடி போய்டுவீங்க

சென்னை : ரஜினியின் மூத்த மகளான ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் பாலிவுட்டில் படம் இயக்க தீவிரம் காட்டி வருகிறார். இதற்கு அவர் யார் ஹீரோவாக தேர்வு செய்ய முடிவு செய்திருக்கிறார் என்ற தகவல் அனைவருக்கும் ஷாக் கொடுத்துள்ளது.

ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த், தனுஷ் நடித்த 3 படத்தை இயக்கி தமிழ் சினிமாவிற்கு டைரக்டராக அறிமுகமானார். முதல் படமே செம ஹிட் ஆனதால் அடுத்து சில படங்களை இயக்கினார். அவை எதிர்பார்த்த வரவேற்பை பெறாததாலும், குடும்பம் - குழந்தைகளை கவனிக்க வேண்டி இருந்ததாலும் டைரக்ஷனுக்கு பிரேக் விட்டார்.

English summary

According to latest buzz, Aishwarya Rajinikanth working for her bollywood debut direction. Meanwhile she also commited to direct Raghava Lawrence production project. Now Rajini's second son in law Vishagan who was the husband of Sowndharya Rajinikanth interesting in acting. So Aishwarya directing bollywood movie or Lawrence movie, Vishagam might introduce as hero.